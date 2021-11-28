Burs ve kredi alan öğrenciler dikkat: Son dakika duyurusu yapıldı

28 Kasım 2021 Pazar, 18:11

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kredi ve burs ödemeleri geçtiğimiz aylarda başlamasının üzerine Aralık ayı için açıklama yapıldı. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMI 0, 2, 4, 6 VE 8 OLANLAR DİKKAT

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak, Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6’sında

TC kimlik numarasının sonu ‘2’ olanlar 7’sinde,

TC kimlik numarasının sonu ‘4’ olanlar 8’inde,

TC kimlik numarasının sonu ‘6’ olanlar 9’unda,

TC kimlik numarasının sonu ‘8’ olanlar 10’unda ödenecek.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?



2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL