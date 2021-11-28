Burs ve kredi alan öğrenciler dikkat: Son dakika duyurusu yapıldı
Öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kredi ve burs ödemeleri geçtiğimiz aylarda başlamasının üzerine Aralık ayı için açıklama yapıldı. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar
TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMI 0, 2, 4, 6 VE 8 OLANLAR DİKKAT
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak, Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:
TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6’sında
TC kimlik numarasının sonu ‘2’ olanlar 7’sinde,
TC kimlik numarasının sonu ‘4’ olanlar 8’inde,
TC kimlik numarasının sonu ‘6’ olanlar 9’unda,
TC kimlik numarasının sonu ‘8’ olanlar 10’unda ödenecek.
2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu