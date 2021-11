Gucci imparatorluğunun yükselişi ve çöküşü

26 Kasım 2021 Cuma, 12:38

Gucci ailesinin gerçek yaşam öyküsü inanılmaz, ibret verici, şaşırtıcı, bir öykü. 1990’larda tüm İtalya’yı ve dünyayı sarstı. Gucci moda imparatorluğu’nun mirasçısı Maurizio Gucci eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralık katil tutularak öldürüldü. 18 yıl hapiste yatan Patrizia 2016’da serbest bırakıldı. Patrizia 1948’de Vignola’da doğdu, annesi işçi sınıfından geliyordu. Varsıl iş adamı, kara taşımacılığı yapan Ferdinando ile evlendi. Reggianiler zenginlerdi ama mafyaya yakınlardı. Yüksek sosyeteye ait değillerdi. Patrizia, Maurizio ile Milano’da bir partide tanıştı, genç, güzel, çekici kadın Maurizio’yu görür görmez ona aşık oldu, peşini bırakmadı, onu baştan çıkardı ve onunla evlendi.

İçedönük, utangaç Maurizio, Guccio ailesinin beş oğlundan biri olan Rodolfo Gucci’nin tek oğluydu. Rodolfo, modaevini kurmadan önce aktördü. 1930’ların yıldız oyuncusu Sandra Ravel’e aşık oldu, evlendi, Maurizio doğdu. Rodolfo, geçmişte hayaletlerle birlikte yaşarken kardeşi kurnaz, hırslı Aldo, Gucci’yi yönetti. Yeteneksiz oğlu Paolo’dan utanan Aldo, şirketin geleceğini emin ellere teslim etmek istiyordu. Manipülatör ve hırslı Patrizia, Aldo amcayla birlik olup Maurizio’yu Gucci’nin yöneticisi yapıverdi. Aldo amca kontrolü kimseye kaptırmak istemeyince Patrizia ailenin erkeklerini birbirlerine karşı kışkırttı.

Patrizia, Gucci’nin bir erkek imparatorluğu olduğunu göremedi. Gucci erkeklerinin gözünde o ucuz bir üründü, hiçbir zaman gerçek bir Gucci olamayacaktı. Ataerkil bir toplumda hayata tutunmaya, ayakta kalmaya çalışan Patrizia için Gucci’siz bir yaşam yaşam değildi. Hayatının en şatafatlı dönemi Leydi Gucci olarak anıldığı zamandı. Ona göre aşk güçlü bir bağdı, bu bağ ölüme dek sürmeliydi. Maurizio onu aldatıp boşayınca aşkı nefrete dönüştü, kocasının ölümünü planladı. 1995’te kiraladığı katil Maurizio’yu öldürünce Patrizia, Kara Dul olarak anıldı.

Sara Gay Forden’ın The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitabının telif haklarını 20 yıl önce satın alan yönetmen-yapımcı Ridley Scott, 2019’da çekim hazırlığına girişti. Patrizia rolü için Penelope Cruz, Angelina Jolie, Margot Robbie’nin adları anıldı,sonunda Ridley Scott, Lady Gaga’da karar kıldı. Pandemide 83 yaşındaki Scott meslek yaşamının en yoğun dönemini geçirdi. The Last Duel’in (Son Düello) ardından House of Gucci’yi gerçekleştirdi. Yaratık ve Blade Runner dizilerini hazırlayacak, Gladyatör’ün ikinci bölümünü, Napoleon adlı dramını da çekecek.

Gucci Ailesi’nin izlerken aklıma Pietro Germi’nin dramatik komedileri geliverdi. Özellikle İtalyan Usulü Boşanma (Divorzio all’italiana/ 1961). Baron Don Ferdinando (Marcello Mastroianni) 12 yıllık karısı Rosalia’nın (Daniela Rocca) aşırı ilgisinden bıkmıştır. 17 yaşındaki genç, güzel yeğeni Angela’ya (Stefania Sandrelli) göz koymuştur. Onunla birlikte olabilmek çin karısını ortadan kaldırması gerekir. Rosalia’yı eski sevgilisiyle zina yapmaya teşvik eder, sonra da namusunu temizlemek için onu öldürür. Dramatik, trajik olaylar gülerek izlenir, herşey abartılıdır. Patrizia’nın işçiler arasından yürüme sahnesiyle de Ridley Scott, Vittorio de Sica’nın (1901-1974) yönettiği, Sophia Loren-Marcello Mastroianni’nin oynadığı İtalyan Usulü Evlenme’deki (Matrimonio all’italiana/ 1964) Sophia Loren’in tüm ihtişamıyla kaldırımda yürüdüğü sahneye gönderme yaparak iki büyük İtalyan ustayı saygıyla selamlar.

Aşık, sevecen eş Patrizia, Maurizio’yla evlenip sınıf atlayınca kendine olan güveni artar. Kocası onu terkedip aldatınca kıskanç, psikopat bir kadına dönüşür. Aşağılama, hor görülme, sevgisizlik onu iyice çıldırtır. Açgözlülük, hırs, ihanet, nefret, aşk, güdümleme, güven, sadakat, kıskançık, erk, tutku, sanat, yaratıcılık dolu House of Gucci (Gucci Ailesi/ 2021), özel markaların, moda sektörünün güçsüzleşmesini, holdinglerin, yabancı iş adamlarının eline geçmesini, vahşi kapitalizm karşısında yenik düşen sanatı, kültürü, ödünsüz yaratıcılığı anlatıyor.

1970’lerden 1990’lara dek uzanan Gucci ailesinin şatafatlı, görkemli yaşantısını, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Grace Kelly, Clark Gable gibi ünlüleri giydirmesini, giderek kar amaçlı replika ürünlere yönelmesini, ucuz bir operete dönüşmesini, Aldo Gucci’nin 70 yaşında vergi kaçakçılığından tutuklanmasını, moda evinin Iraklı bir iş adamı tarafından satın alınmasını, Teksaslı Tom Ford’un tasarımlarını lanse etmesini, Maurizio Gucci cinayetini mizah, abartı, dram katarak anlatan Ridley Scott, her zamanki gibi ustalığının doruğunda.

Günümüzde Gucci markasının ardında aileden kimse yok, tümüyle yabancıların elinde.