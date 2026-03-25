Bursa'da 125 yıllık 'Döllük Mahallesi'nin ismi değişiyor: Yeni isim için başvuru yapıldı

25.03.2026 13:15:00
İHA
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 125 yıllık Döllük Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi için resmi süreç başlatıldı. Mahalle Muhtarı Hasan Karaduman, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda isim değişikliği için Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne başvuruda bulunduklarını açıkladı. İsim değişikliği talebinin kabul edilmesi halinde Döllük Mahallesi’nin yeni adı Kafkas Mahallesi olacak.

Mahalle Muhtarı Hasan Karaduman, mevcut ismin farklı anlamlara çekilebildiğini ve bu durumun zaman zaman rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Karaduman, mahalle sakinlerinin özellikle şehir dışından gelen kişilere mahalle adını söylerken olumsuz tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

İsim değişikliği konusunda "Kafkas Mahallesi" ismi üzerinde durduklarını belirten Karaduman, sürecin resmi olarak başlatıldığını dile getirdi.

"YENİ İSİM RESMİYET KAZANACAK"

Sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Karaduman, "Öncelikle talebimiz belediye meclisinde görüşülecek. Meclisten olumlu karar çıkması halinde dosya kaymakamlığa iletilecek, ardından valiliğin onayına sunulacak. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizin yeni ismi resmiyet kazanacak" dedi.

İsim değişikliğinin idari prosedürlere bağlı olarak birkaç aşamada tamamlanacağını belirten Karaduman, ilgili kurumların onaylarının sürecin en önemli kısmını oluşturduğunu vurguladı.

Döllük Mahallesi’nde başlatılan isim değişikliği girişiminin ardından gözler belediye meclisinden çıkacak karara çevrilirken, mahalle sakinleri sürecin sonucunu merakla bekliyor. İsim değişikliği talebinin kabul edilmesi halinde Döllük Mahallesi’nin yeni adı Kafkas Mahallesi olacak.

