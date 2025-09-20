Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı!

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.