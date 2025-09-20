Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 07:51:00
DHA
Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı!

Mudanya ilçesinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Binanın giriş katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

