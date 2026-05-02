Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 29 Nisan'da bir araçtan ateş edilmesi sonucu 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe'nin öldüğü, ablası Elif Çalışkan'ın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakkı Ç. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", A.Ç. ve E.Ü "suça azmettirme", S.S. "suçluya yardım etme", H.S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, V.A. ile F.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakkı Ç'nin verdiği ifadesinde, "Birlikte ticaret yapıyorduk. Borcum karşılığında kendilerine çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler, buna sinirlendim" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ağaköy Mahallesi'nde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Çalışkan'ın ise özel bir hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.