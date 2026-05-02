Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

2.05.2026 12:33:00
AA DHA
Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesi, ablasının da yaralanmasına ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 29 Nisan'da bir araçtan ateş edilmesi sonucu 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe'nin öldüğü, ablası Elif Çalışkan'ın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakkı Ç. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", A.Ç. ve E.Ü "suça azmettirme", S.S. "suçluya yardım etme", H.S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, V.A. ile F.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakkı Ç'nin verdiği ifadesinde, "Birlikte ticaret yapıyorduk. Borcum karşılığında kendilerine çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler, buna sinirlendim" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ağaköy Mahallesi'nde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Çalışkan'ın ise özel bir hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

İlgili Haberler

Gülistan Doku dosyasında avukattan tepki: ‘Belgelere erişim engelleniyor’
Gülistan Doku dosyasında avukattan tepki: ‘Belgelere erişim engelleniyor’ Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum’daki soruşturmalarda gizli olmayan belgelere erişim taleplerinin yanıtsız bırakıldığını belirterek, “Şüphelilere verilen ifade tutanakları maktul vekiline verilmemektedir” dedi.
Bursa’daki avukat cinayeti soruşturması... 7 gözaltı, dosyaya gizlilik kararı
Bursa’daki avukat cinayeti soruşturması... 7 gözaltı, dosyaya gizlilik kararı Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe’nin öldürülmesi olayı ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı bildirildi.
TBB yeni merkez kuruyor: Avukatlara 'sosyal medya' denetimi
TBB yeni merkez kuruyor: Avukatlara 'sosyal medya' denetimi Türkiye Barolar Birliği, reklam yasağını ihlal eden avukatları denetlemek için yeni bir merkez kuruyor. Beş kişilik bu birim, dijital mecralardaki paylaşımları mercek altına alacak.