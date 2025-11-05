Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da 'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişler ortalığı karıştırdı

Bursa'da 'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişler ortalığı karıştırdı

5.11.2025 12:51:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bursa'da 'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişler ortalığı karıştırdı

Bursa’da bir şahıs, iddiaya göre tartıştığı bir tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı. Afişlerde, "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" ifadeleri yer aldı.

Bursa’da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı. Sabah işe gidenler, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

Afişi görenler, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazıları ise fotoğrafları afişe edilen E.M.’ye ulaşıp durumu anlattı.

Image

ŞİKAYETÇİ OLACAK

E.M. ise kendilerine ulaşanlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

İlgili Konular: #Bursa

İlgili Haberler

Tehdit ve şantajla para istediler! Dini duyguları istismar eden dolandırıcılara operasyon: 62 gözaltı
Tehdit ve şantajla para istediler! Dini duyguları istismar eden dolandırıcılara operasyon: 62 gözaltı Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı.
Financial Times: Jackson Vakfı, cinsel istismar suçlamalarını örtbas etmek için 2,5 milyon dolar ödedi
Financial Times: Jackson Vakfı, cinsel istismar suçlamalarını örtbas etmek için 2,5 milyon dolar ödedi Michael Jackson Vakfı'nın, ünlü yıldız tarafından istismar edildiklerini iddia eden beş kişiye toplamda 2,5 milyon dolar ödeme yaptığı öne sürüldü.
14 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığın cezası belli oldu
14 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığın cezası belli oldu Kayseri'de 14 yaşındaki çocuğu istismar ederek fotoğraflarını çekmekten yargılanan sanığa üç ayrı suçtan toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası verildi.