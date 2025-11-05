Bursa'da 'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' yazılı afişler ortalığı karıştırdı

Bursa’da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı. Sabah işe gidenler, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

Afişi görenler, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazıları ise fotoğrafları afişe edilen E.M.’ye ulaşıp durumu anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

E.M. ise kendilerine ulaşanlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.