Bursa'da korkunç olay... 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu!

Güzelyalı Yat Limanı'nda dün saat 15.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; S.G. (30), oğlu M.B.G. (5) ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra S.G. kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu M.B.G ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.B.G.’nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

M.B.G'nin cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.