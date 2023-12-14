Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- Borsa yatırımcısını üzecek açıklama
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Beş kişi zor ikna etti!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!