Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:16

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:12

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.