BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.
BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.
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