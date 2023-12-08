BUDO'nun 14 seferi iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 07:28
BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.


BUDO deniz otobüsü

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