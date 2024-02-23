Bursa Gemlik’te 4.1'lik deprem: Yaşanan panik kameralara yansıdı

Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:05
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AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu.

Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, yurttaşların panik yaşamasının önüne geçti.


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