Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında art arda sefer iptali
Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan ve 3 gündür devam eden yağış BUDO seferlerinde aksamaya neden oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı daha bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 09.30-10.30 saatlerindeki 4 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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