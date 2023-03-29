Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:50
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
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BUDO'nun intenet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de gerçekleştirilememişti.


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