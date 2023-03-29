Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun intenet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de gerçekleştirilememişti.
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