Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:32
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

BUDO'nun saat 16.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 17.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.


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