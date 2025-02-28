Bursa limanda gemi kazası: Kargo gemisinde hasar oluştu

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki özel limanda 104 metre uzunluğundaki yük gemisi, manevra yaparken 199 metre uzunluğundaki kargo gemisine çarptı. Kazada kargo gemisinde hasar meydana geldi.

Bursa limanda gemi kazası: Kargo gemisinde hasar oluştu
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:04

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki özel limanda, Palau bandıralı Friends RS-1 adlı yük gemisi, limana yanaşma manevrası sırasında Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki Jessica B adlı kargo gemisine burun kısmından çarptı.

Çarpışma sonrası Jessica B gemisinde maddi hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma veya çevreye yönelik bir tehlike oluşmadığı belirtildi. Liman yetkilileri olayın ardından gerekli incelemeleri başlatırken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili merciler tarafından teknik inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #kargo gemisi

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