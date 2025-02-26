Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu. Duyurunun ardından gemilerin, Marmara ve Ege denizleri girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildiği aktarıldı.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 08:47

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 05.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege denizleri girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.


Etiketler: #Boğaz #çanakkale #gemi trafiği #Sis

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