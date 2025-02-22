İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:54

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.


Etiketler: #Boğaz #İstanbul Boğazı #gemi

İlgili Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
Boğaziçi’nde kahve zinciri şubesinin açılmasını protesto eden öğrencilere uzaklaştırma: AYM kararını yok saydılar

Boğaziçi’nde kahve zinciri şubesinin açılmasını protesto eden öğrencilere uzaklaştırma: AYM kararını yok saydılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler