İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
Etiketler: #Boğaz #İstanbul Boğazı #gemi
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