Bursa Nilüfer'de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesinti uygulayacağını açıkladı.

İHA
12 Nisan 2022 Salı, 10:57
Bursa Nilüfer'de su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi ve civarında 12 Nisan Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. 


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