İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:00

İSKİ bugün (07.03.2022) yaşanacak kesintilerin listesini yayınladı. Buna göre; planlı kesinti ve arıza kayıtları şu şekilde:

AVRUPA YAKASI

*Büyükçekmece- Pınartepe Mahallesi'nde, "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak 17:30'a kadar su verilemeyecek.

*Silivri- Fener Mahallesi'nde, "150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 12:30'a kadar su verilemeyecek.

* Çatalca- Kalfa Mahallesi'nde, "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 14:00'e kadar su verilemeyecek.

ANADOLU YAKASI

*Kartal- Yunus ve Topselvi Mahalleleri'nde, "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 13:00'e kadar su verilemeyecek.

* Üsküdar- Ferah Mahallesi'ne "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 12:30'a kadar su verilemeyecek.

* Üsküdar- Bulgurlu ve Cumhuriyet Mahalleri'nde "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" saat 13:00'e kadar devam edecektir.

Detaylar için: https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti