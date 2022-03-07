İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi!
İSKİ tarafından bugün kentte yapılacak planlı kesinlerin listesi yayınlandı. Peki İstanbul'da hangi semtlerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSKİ bugün (07.03.2022) yaşanacak kesintilerin listesini yayınladı. Buna göre; planlı kesinti ve arıza kayıtları şu şekilde:
AVRUPA YAKASI
*Büyükçekmece- Pınartepe Mahallesi'nde, "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak 17:30'a kadar su verilemeyecek.
*Silivri- Fener Mahallesi'nde, "150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 12:30'a kadar su verilemeyecek.
* Çatalca- Kalfa Mahallesi'nde, "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 14:00'e kadar su verilemeyecek.
ANADOLU YAKASI
*Kartal- Yunus ve Topselvi Mahalleleri'nde, "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 13:00'e kadar su verilemeyecek.
* Üsküdar- Ferah Mahallesi'ne "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" nedeniyle tahmini olarak saat 12:30'a kadar su verilemeyecek.
* Üsküdar- Bulgurlu ve Cumhuriyet Mahalleri'nde "100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI" saat 13:00'e kadar devam edecektir.
Detaylar için: https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti
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