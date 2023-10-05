Bursa terminalinde şüpheli ölüm

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:10

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi’nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi kartonların üzerinde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis ekipleri ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 60 yaşındaki Kemal Taş olduğunu tespit etti. Üzerinde bir miktar para bulunan Kemal Taş’ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.