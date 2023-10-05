Bursa terminalinde şüpheli ölüm

Bursa’da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik görevlisi kişi, yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gördü. Durumu üzerine bölgeye gelen ekipler kişinin hayatını olay yerinde kaybettiğini belirledi.

İHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:00
Bursa terminalinde şüpheli ölüm
Abone Ol google-news

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi’nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi kartonların üzerinde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis ekipleri ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 60 yaşındaki Kemal Taş olduğunu tespit etti. Üzerinde bir miktar para bulunan Kemal Taş’ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


Bursa terminal Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Cesetleri Sancaktepe'deki inşaatta bulunan kayıp 3 kardeşin 'son görüntüleri' ortaya çıktı

Cesetleri Sancaktepe'deki inşaatta bulunan kayıp 3 kardeşin 'son görüntüleri' ortaya çıktı
İstanbul Sancaktepe'de kayıp olan 3 kardeşten acı haber: Cesetleri inşaatın temelinde bulundu!

İstanbul Sancaktepe'de kayıp olan 3 kardeşten acı haber: Cesetleri inşaatın temelinde bulundu!
İstanbul'da sokakta halıya sarılı ceset bulunmuştu... Dehşet veren olaya ilişkin yeni gelişme

İstanbul'da sokakta halıya sarılı ceset bulunmuştu... Dehşet veren olaya ilişkin yeni gelişme

En Çok Okunan Haberler