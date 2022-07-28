Bursa Valiliği’nden 'sıcak hava' uyarısı: 35 derecenin üzerinde seyredecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarısının ardından bir uyarı da Bursa Valiliği'nden geldi.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:58
Bursa Valiliği’nden 'sıcak hava' uyarısı: 35 derecenin üzerinde seyredecek!
Abone Ol google-news

Bursa Valiliği, bugünden itibaren Pazar gününe kadar devam edecek yüksek sıcaklık ve düşük nemden kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. 

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: 

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde 28.07.2022 (Perşembe) ile 31.07.2022 (Pazar) tarihleri arasında sıcaklıkların 35 derecenin (mevsim normallerinin 5-8 derece) üzerinde seyretmesi beklendiğinden, yüksek sıcaklık ve düşük nem koşullarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 


Bursa Bursa Valiliği hava durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü sıcak hava

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler