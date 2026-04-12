Bursa ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon: 10 ton midye yakalandı!

Bursa ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon: 10 ton midye yakalandı!

12.04.2026 15:28:00
Bursa ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon: 10 ton midye yakalandı!

Bursa ve Balıkesir’de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, halk sağlığını tehdit eden 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

Usulsüz şekilde avlanan ve uygunsuz şartlarda muhafaza edilen su ürünlerinin Bursa üzerinden taşınarak İzmir’e götürüleceği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma kapsamında şüpheli araçları takibe aldı.

Bursa ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, İzmir istikametine seyir halinde olan iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde tonlarca midyenin sağlıksız şartlarda taşındığı belirlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemelerde, herhangi bir yasal denetimden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

Ele geçirilen midyelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin kaçak ve sağlıksız gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Ankara'da 3,2 milyon liralık kaçak saat ele geçirildi
Hatay’da operasyon: 52 kaçak göçmen yakalandı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yılın ilk çeyreğinde 280 milyon liralık 'kaçak araç' ele geçirildi
