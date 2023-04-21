Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:46

Güncelleme: 21.04.2023 - 16:56

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.