Bursa'da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlamaya '21 bin TL' ceza

16 Aralık 2022 Cuma, 10:37

Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde, geçen yıl 12 Ekim’de deri ve tekstil yan ürünlerine kimyasal madde üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi.

Üretim operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Özkan Deniz'in hayatını kaybettiği patlama sırasında fabrikanın dışında bulunan Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yandaki fabrikada camların patlamasıyla 3 kişi yaralandı.

Sızan gazdan 24 kişinin zehirlenirken, patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin gözaltına aldığı işletme müdürü Hasan Yılmaz tutuklanırken, iş güvenliği müdürü E. T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Bursa 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanıklar Hasan Yılmaz ve E. T. hakkında, ‘Taksirle adam öldürme ve yaralama’ suçlarından 2 yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hasan Yılmaz da bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

‘ÖLEN REAKTÖR SORUMLUSU BİZE BİR SORUN İLETMEDİ’

Yapılan yargılama sürecinde konuşan Hasan Yılmaz soruşturma aşamasındaki verdiği ifadeleri tekrarlayıp, fabrikada 11 yıldır görev yaptığını, ilk defa böyle olayla karşılaştığını söyledi.

Makinelerin kontrollerinin sürekli ve düzenli olarak yapıldığını belirten Yılmaz, "Cihazların tümü için gerekli güvenlik önlemleri alındı. En son tedbirler patlamadan 9 ay önce kontrol edildi. Patlamanın yaşandığı cihazın reaktöründeki sorunu bilmiyorum. Bilirkişi ve itfaiye ekipleri de bir kanıya varamadı. Ölen Özkan Deniz arkadaşımız reaktörün sorumlusuydu. Bizlere herhangi bir sorun iletmedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

İş güvenliği müdürü E.T. de "Ben üzerime düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirdim. Patlamayla ilgili olarak hiçbir sorumluluğum yok" diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

MAHKEME, 2 YIL HAPSİ PARA CEZASINA ÇEVİRDİ

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu karar duruşmasında hakim, suçunu sabit gördüğü Hasan Yılmaz'a, ‘Taksirle adam öldürme ve yaralama’ suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Bu cezayı günlük 20 TL'den toplam 21 bin 200 TL para cezasına çeviren makeme, paranın 24 eşit taksitle ödenmesine karar verdi. Mahkeme, E. T.’nin ise, delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.