Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın

Kayseri'de bulunan çelik kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 00:18
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın
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Yangın, saat 22.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24'üncü Caddedeki çelik kapı fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kapladı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Tüm fabrikayı kaplayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Kayseri Yangın fabrika yangını

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