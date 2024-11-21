Bursa'da 10 milyon değerinde 'change' araç operasyonu!

Bursa'da düzenlenen 'change oto' operasyonunda 5 kişilik çete çökertildi. 10 milyon TL değerindeki 15 otomobile el konuldu.

Bursa'da 10 milyon değerinde 'change' araç operasyonu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:28

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan, üzerinde yakalama ve haciz bulunan otomobillerin şasi numaralarının değiştirilip satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler S.Ş. (22) M.B.Y. (21) A.Y. (45) A.Y. (21) ve M.S. (21) isimli kişilerin adreslerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 4 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, piyasa değeri 10 milyon TL olan 15 otomobile el konuldu.

Şüphelilerin farklı suçlardan da sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

3 Şüpheli Tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ş., M.B.Y. ve A.Y., “Nitelikli dolandırıcılık”, “Resmi belgeyi yok etme ve saklama” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.


Etiketler: #Bursa #Operasyon #Çete

İlgili Haberler

MİT ve Emniyet'ten büyük operasyon: 3 milyon 204 bin sentetik hap ve 27 kilo metamfetamin ele geçirildi

MİT ve Emniyet'ten büyük operasyon: 3 milyon 204 bin sentetik hap ve 27 kilo metamfetamin ele geçirildi
3 konfederasyon ‘vergide adalet’ turunu tamamladı: ‘Uluslararası örgütler asgari ücrette artış oranı açıklıyor, bir algı operasyonu yürütülmekte’

3 konfederasyon ‘vergide adalet’ turunu tamamladı: ‘Uluslararası örgütler asgari ücrette artış oranı açıklıyor, bir algı operasyonu yürütülmekte’
MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna Irak'ta operasyon!

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna Irak'ta operasyon!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler