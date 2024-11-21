Bursa'da 10 milyon değerinde 'change' araç operasyonu!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:28

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:28

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan, üzerinde yakalama ve haciz bulunan otomobillerin şasi numaralarının değiştirilip satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler S.Ş. (22) M.B.Y. (21) A.Y. (45) A.Y. (21) ve M.S. (21) isimli kişilerin adreslerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 4 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, piyasa değeri 10 milyon TL olan 15 otomobile el konuldu.

Şüphelilerin farklı suçlardan da sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

3 Şüpheli Tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ş., M.B.Y. ve A.Y., “Nitelikli dolandırıcılık”, “Resmi belgeyi yok etme ve saklama” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.