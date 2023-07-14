Bursa’da 16 katlı binanın bahçe duvarı çöktü!

Bursa'da yeni yapılacak bina için temel atma esnasında yan tarafında bulunan başka bir siteye ait 16 katlı binanın bahçe duvarı çöktü.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:07
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan sitenin yanında, yeni bir binanın yapımı için temel kazıldı.

İnşaat işçilerinin çalışma yaptığı esnada sitenin içindeki 16 katlı bir binanın giriş kısmındaki bahçe duvarı kazı nedeniyle aşağı düştü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şans eseri çalışma esnasında kimseye zarar gelmedi.


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