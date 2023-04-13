Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle belde yolunda çökme!
Hakkari'nin Durankaya beldesindeki yolun bir bölümü sağanak yağış nedeniyle çöktü. Ekiplerin bölgede önlem aldığı ve yoldaki temizleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Hakkari'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından dere ve akarsuların seviyesi yükseldi, düşen kaya parçaları ve heyelan nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle yakınlarındaki yolda da çökme meydana geldi. Ekiplerin bölgede önlem aldığı kaydedildi.
ULAŞIM AKSADI
Ayrıca, kentte iki günden bu yana etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve taş düşmeleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, gece heyelan nedeniyle kapanan Geçimli ve Köprülü arasındaki yolu uzun uğraşlar sonucu açtı.
Ekiplerin, Hakkari-Yüksekova ile Hakkari-Çukurca ve Durankaya-Geçitli yollarına düşen kaya parçaları ve toprak birikintilerini temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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