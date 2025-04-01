Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde A.Ç. idaresindeki otomobil ile M.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü M.S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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