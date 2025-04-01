Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:22

Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde A.Ç. idaresindeki otomobil ile M.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.


Etiketler: #Bursa #otomobil #kaza

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