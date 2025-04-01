Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:02

E.D. (25) idaresindeki otomobil, Çalköy Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki H.D. (51) ve Ç.D. (3) yaralandı.

Yaralılardan H.D. ve E.D. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi, Ç.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #Samsun #otomobil #kaza

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