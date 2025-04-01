Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
E.D. (25) idaresindeki otomobil, Çalköy Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.D. (51) ve Ç.D. (3) yaralandı.
Yaralılardan H.D. ve E.D. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi, Ç.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'