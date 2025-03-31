Bayram tatilinde Mardin'den acı haber! Otomobil, şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bayram tatilinde Mardin'den acı haber! Otomobil, şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var...
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:24

Feci kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DYR 447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rüstem Kılınç (35), Abdulkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rüstem Kılınç, kurtarılamadı.

Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #mardin #otomobil

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