Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine çaydanlık devrildi!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sehpadaki çaydanlığın üstüne devrildiği Miraç T. (2) yaralandı.
Huzur Mahallesi 51’inci Sokak’taki bir evde sabah saatlerinde sehpa üzerindeki çaydanlık Miraç T.’nin üzerine devrildi.
Sıcak çayın dökülmesiyle Miraç T.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miraç T., Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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