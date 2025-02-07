Bursa'da sokak ortasında dehşet: Müdür yardımcısını darbetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, oğluna tokat attığını iddia ettiği okul müdür yardımcısını sokak ortasında darbetti.

Bursa'da sokak ortasında dehşet: Müdür yardımcısını darbetti
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 21:24

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl’e bağlı Şibali Mahallesi’nde meydana geldi.

Kamil M. (47), iddiaya göre oğlunun ensesine tokat atan okul müdür yardımcısı Vehbi D. (52) ile sokakta karşılaştı. Öfkelenen baba, müdür yardımcısını yumruklarla darbetti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri, duruma müdahale edip, kavgayı ayırdı.

Müdür yardımcısı Vehbi D., darp edilmesinin ardından şikayetçi oldu.


Etiketler: #okul #Jandarma #darp

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