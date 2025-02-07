Bursa'da sokak ortasında dehşet: Müdür yardımcısını darbetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, oğluna tokat attığını iddia ettiği okul müdür yardımcısını sokak ortasında darbetti.
Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl’e bağlı Şibali Mahallesi’nde meydana geldi.
Kamil M. (47), iddiaya göre oğlunun ensesine tokat atan okul müdür yardımcısı Vehbi D. (52) ile sokakta karşılaştı. Öfkelenen baba, müdür yardımcısını yumruklarla darbetti.
ŞİKAYETÇİ OLDU
O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri, duruma müdahale edip, kavgayı ayırdı.
Müdür yardımcısı Vehbi D., darp edilmesinin ardından şikayetçi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Kırgın ve yorgun şehir
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha
- Maduro'nun uçağına Dominik'te el koydular!