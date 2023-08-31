Bursa’da 3 katlı binada yangın paniği!
Bursa'da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevler sonrası çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken bina ve mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası tamamen söndürülen yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.
Binadan çıkan alevler kameralara yansıdı.
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