Bursa'da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın!

01 Ocak 2023 Pazar, 11:53

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Birlik Sokak'da bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak dairelere sıçramasını engelledi.

1 saatte söndürülen yangında, çatı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.