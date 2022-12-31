Sancaktepe’de apartman yangını: Bir kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Sancaktepe'de Safa Mahallesi Takva Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle evden dışarı alevler ve duman yayıldı. İçerisinde bir kişinin bulunduğu evden yükselen dumanlar üst kattaki dairelere de doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Evde bulunan ve dumandan etkilenen vatandaş, itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evlerine dolan dumandan etkilenen apartman sakinlerine ise olay yerinde ambulanslarda oksijen maskesi ile müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir çocuk vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı.
Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.
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