Son Dakika... Palet fabrikasında yangın!
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde palet fabrikasında yangın çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nde saat 05.00 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Demirciler OSB Valiler Bulvarında bulunan palet fabrikasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada bulunan konteynerin içinde başlayan yangın paletlere sıçradı.
Dumanları fark eden yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması neticesinde yoğun duman içerisinde yangın söndürülürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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