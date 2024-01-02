Gaziantep'te evde yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep’te bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Güneş Mahallesi’nde, öğle saatlerinde 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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