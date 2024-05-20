Bursa’da 4. kattaki balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 07:32
Bursa’da 4. kattaki balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti
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Olay, Camikebir Mahallesi, Terminal yanında bulunan yan yol üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerindeki apartmanda annesi ile birlikte yaşayan S.K. (38) isimli şahıs, balkonda dengesini kaybederek dördüncü kattan beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrasında polis ekipleri şahsın düştüğü apartman önünde ve evde inceleme yaptı. S.K.’nın ölüm haberini alan yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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