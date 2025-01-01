Bursa'da 56 yaşındaki kişi başından vuruldu: Yanında 'silah' bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki şahıs, başından vurulmuş halde bulundu.

Bursa'da 56 yaşındaki kişi başından vuruldu: Yanında 'silah' bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:17

Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde saat 15.30 sıralarında bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y.’nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #İnegöl

İlgili Haberler

Bursa'da Atatürk anıtına 'tokat atan' çocuğa gözaltı

Bursa'da Atatürk anıtına 'tokat atan' çocuğa gözaltı
Bursa'da uyuşturucu satıcısı polisle çatışmaya girdi!

Bursa'da uyuşturucu satıcısı polisle çatışmaya girdi!
Ruhsatsız çıktı: Bursa'da kaçak 'diş kliniği' mühürlendi

Ruhsatsız çıktı: Bursa'da kaçak 'diş kliniği' mühürlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler