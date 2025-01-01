Bursa'da 56 yaşındaki kişi başından vuruldu: Yanında 'silah' bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki şahıs, başından vurulmuş halde bulundu.
Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde saat 15.30 sıralarında bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y.’nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.
YANINDA TABANCA BULUNDU
Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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