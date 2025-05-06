Bursa'da 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'ta saat 15.00 sıralarında 3 katlı Apartmanın 1. Kat balkonunda oynayan 6 yaşındaki İbrahim Ensar K., çocuk tırmandığı korumalıklardan bahçeye düşerek yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Beton zemin üzerine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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