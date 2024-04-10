Bursa’da 7 yaşındaki çocuk 5’inci kattan düştü
Bursa’da 7 yaşındaki kız çocuğu camdan dışarıya baktığı sırada 5’inci kattan düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, N.Y. (7) 5’inci kattaki evinin camından dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Önce zemin katta bulunan işyerinin tentesine ardından da yere düşen çocuğu görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kız çocuğuna yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Ağır yaralanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- YSK'den ret yağmuru!
- Her 4 kişiden biri enfekte!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'