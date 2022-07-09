Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine inerek yemek aradı.

İHA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:12
Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine indi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz ailesi zeytinlik alandan çıkarak yemek aramak için şehir merkezine indi.

Bir süre çöplerde yemek arayan domuz ailesi daha sonra gözden kayboldu. 

 


Bursa
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