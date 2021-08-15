Aç kalan domuzlar sahile indi

15 Ağustos 2021 Pazar, 13:14

Bursa'nın sahil ilçelerinden biri olan Mudanya'da aç kalan domuz ve yavruları yiyecek bulmak için sahile indi. Yurttaşlar tarafından görüntülenen domuzlar, yurttaşların bıraktığı karpuzu da afiyetle yedi. Yaşanan bu anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.