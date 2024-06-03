Bursa'da acı olay: Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası Mehmet G.’nin (47) otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan G., havasızlıktan yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 22:50
Bursa'da acı olay: Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kaybetti
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İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde müteahhit Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti.

Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan’ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu. Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu.

SOLUNUMU DURDU, KURTARILAMADI

Bunun üzerine panikleyen Mehmet G., oğlu Ali Furkan’ı otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Furkan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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