Bursa'da acı olay: Cam balkon montajı yaparken 7. kattan düşüp öldü

Bursa'da cam balkon montajı yaptığı binanın 7'nci katından düşen Enes Kurnaz (29), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:34
Bursa'da acı olay: Cam balkon montajı yaparken 7. kattan düşüp öldü
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Osmangazi ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında 8 katlı sitede, binanın 7'nci katında cam balkon montajı yapan Enes Kurnaz, dengesini kaybederek düştü.

Bina önünde park halinde olan 16 LNH 05 plakalı kamyonetine çarparak yere düşen Kurnaz, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, kurtarılamadı.

Enes Kurnaz’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Adli Tıp Kurumu Ambulans Bursa

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