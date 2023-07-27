Alaşehir’de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde inşaatın 3. katından düştüğü öne sürülen işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:40
Alaşehir’de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Alaşehir Şeyh Sinan Mahallesi İbrahim Ethem Kızmaz Sokak üzerinde bulunan M.P.’ye ait inşaatta iddiaya göre, işçi Ahmet Kurt (65), sabah 08.00 sıralarında 3. kattan düştü.

İşe gelen arkadaşları tarafından inşaatın önünde yatar halde bulunan Ahmet Kurt’un, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alaşehir inşaat

İlgili Haberler

Millete koyu verir mi derken Cengiz İnşaat’ı koyuverdi

Millete koyu verir mi derken Cengiz İnşaat’ı koyuverdi
Bursa'da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Güven endeksi hizmet, perakende ve inşaatta düştü

Güven endeksi hizmet, perakende ve inşaatta düştü

En Çok Okunan Haberler