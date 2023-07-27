Alaşehir’de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde inşaatın 3. katından düştüğü öne sürülen işçi hayatını kaybetti.
Alaşehir Şeyh Sinan Mahallesi İbrahim Ethem Kızmaz Sokak üzerinde bulunan M.P.’ye ait inşaatta iddiaya göre, işçi Ahmet Kurt (65), sabah 08.00 sıralarında 3. kattan düştü.
İşe gelen arkadaşları tarafından inşaatın önünde yatar halde bulunan Ahmet Kurt’un, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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