Bursa'da acı olay: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Bursa'da acı olay: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:46

Arapzade Mahallesi Yalova-Bursa kara yolu yan yolu Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği önünde seyreden H.Ş. (42) idaresindeki otomobil, bisikletli 12 yaşındaki M.D'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle önce kaldırıma daha sonra park halindeki başka bir aracın üzerine savrulan M.D. ağır yaralandı.

M.D'nin yardımına koşan trafik polislerinin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilen M.D'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.


Etiketler: #112 Acil #Bursa

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