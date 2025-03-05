Bursa'da acı olay: Teravihten dönen kadına otomobil çarptı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada teravihten evine dönen 81 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaşlı kadın ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravihten çıktıktan sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Yıldız D.’ye (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı.
AĞIR YARALANDI
Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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