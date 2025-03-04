Bursa'da bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının bekçisi Yusuf Çetin (70) işyerinde ölü bulundu.

Bursa'da bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:30

Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bekçilik yapan Yusuf Çetin, saat 08.00 sıralarında mesaiye gelen işçiler tarafından hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gece saatlerinde yürürken fenalaşıp düşerek başını ahşaba çarptığı üzerinde durulan Yusuf Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #fabrika #ölü bulundu

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