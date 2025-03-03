Bursa'da faciadan dönüldü! Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Hamamlı Mahallesi yolunda meydana geldi.
Seçkin D.’nin (29) kontrolünü yitirdiği 35 V 9738 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hakan H. (43) yönetimindeki 16 F 9909 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Seçkin D. ile yanındaki Coşkun Ş. (32) ve Melih Ç. (22) yaralandı.
TEDAVİYE ALINDILAR
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Bursa
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!
- ‘Neyin zulmünü yaşatıyorsunuz, neyin derdi var sizde?’