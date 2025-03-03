Bursa'da faciadan dönüldü! Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var...

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:20

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:22

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Hamamlı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Seçkin D.’nin (29) kontrolünü yitirdiği 35 V 9738 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hakan H. (43) yönetimindeki 16 F 9909 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Seçkin D. ile yanındaki Coşkun Ş. (32) ve Melih Ç. (22) yaralandı.

TEDAVİYE ALINDILAR

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.